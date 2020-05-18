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18.05.2020,  
10:14
Текст:  Алексей Иванов

Как эсминец "Гавриил" оставил с носом корабли английских интервентов

Ровно 101 год назад - 18 мая 1919 года - в водах Балтийского моря произошло примечательное сражение: советский эсминец "Гавриил" вступил в бой сразу с четырьмя кораблями английского флота и не проиграл.
Эсминец "Гавриил" Фото: Wikimedia.org Эсминец "Гавриил" Фото: Wikimedia.org
Эсминец "Гавриил" Фото: Wikimedia.org
Фото: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ/Wikimedia.org
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В тот период на северо-западе России бушевала Гражданская война, Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) противостояли силы Белого движения, поддерживаемые англичанами и прибалтами. На тот момент перевес был на стороне последних: состоялись успешные высадки десанта в Лужской губе и Копорском заливе, появилась угроза окружения частей Красной армии, из-за чего им пришлось стремительно отступать.

Командование Красного Балтийского флота решило в то же время провести разведывательную операцию в Копорском заливе. Задачей минимум был сбор информации о силах противника и высадившемся десанте, в идеале этот самый десант должен был быть обстрелян с моря и уничтожен.

Утром 18 мая по направлению к заливу выдвинулись линкор "Андрей Первозванный", эсминец "Гавриил", четыре тральщика и два сторожевых корабля. Однако первый корабль из-за неисправности котлов был вынужден тут же вернуться в Кронштадт. В 11-м часу дня уже в Копорском заливе советская "флотилия" была замечена английскими кораблями - крейсер "Клеопатра", эсминцы "Скаут", "Уолкер" и "Шекспир" решили немедленно атаковать уступающую им по численности и огневой мощи группу противника.

Командование "Гавриила" приняло неравный бой - надо было прикрывать тихоходные тральщики. По некоторым данным, перестрелка длилась более часа на дистанции примерно в три морские мили. Англичане выпустили свыше 300 снарядов, однако благодаря умелому маневрированию ни одного прямого попадания "Гавриил" не получил, осколками были ранены три моряка. Чуть позже советские корабли отошли ближе к берегу, где их могли прикрывать орудия с суши, и англичане вынуждены были отступить.

Фото: wikipedia.org
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Стоит отметить, что "Гавриил" относился к эскадренным миноносцам типа "Новик" - самым современным кораблям в своем классе, которые начали массово строить еще во времена Российской империи. "Новики" отличались высокой скоростью - максимальная превышала 36 узлов, на них ставились мощные паровые турбины, а котлы работали полностью на жидком топливе - нефти.

С точки зрения вооружения, это были универсальные бойцы: на "Новики" ставились три-пять длинноствольных 102-миллиметровых орудий, столько же спаренных или строенных 457-миллиметровых торпедных аппаратов, также корабли несли до 80 морских мин.

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