Распоряжение главы Республики Карелия от 17 мая 2020 года № 297-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 15 мая 2020 года № 296-р, следующие изменения:

1) в пункте 8.3:

абзац четвертый после слов "индивидуальной защиты (масках)" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения,";

абзац пятый после слов "индивидуальной защиты (масках)" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, обеспечить на входе в объект розничной торговли размещение информации об обязательности нахождения посетителей (покупателей) в средствах индивидуальной защиты (масках) в случаях, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в пункте 8.41:

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

"гражданами, чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, при посещении любых общественных мест, в том числе улиц, на территории Республики Карелия;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, вокзалах, пристанях и других подобных объектах.";

3) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечить работников, чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), в том числе при посещении общественных мест на территории Республики Карелия, принять меры по минимизации контактов указанных работников с иными лицами по возвращении на территорию Республики Карелия (в том числе обеспечив их доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости на дом).";

4) пункт 11.23 дополнить абзацем следующего содержания:

"Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг, обеспечить на входе в помещение размещение информации об обязательности нахождения посетителей (потребителей) в средствах индивидуальной защиты (масках) в случаях, установленных пунктом 8.41 настоящего распоряжения, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

5) пункт 14.7 изложить в следующей редакции:

"14.7. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия:

до 11 мая 2020 года определить места в пределах населенных пунктов для прогулок и занятий спортом, с учетом условий, установленных абзацем четырнадцатым пункта 8.4 настоящего распоряжения, и довести информацию о местах для прогулок и занятия спортом до населения;

активизировать на территории муниципальных образований волонтерское движение по оказанию помощи гражданам, в том числе находящимся на изоляции (самоизоляции) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

содействовать в обеспечении минимизации контактов с иными лицами граждан, чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, по возвращении на территорию Республики Карелия;

совместно с Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия при возобновлении работы общественного транспорта обеспечить размещение на остановочных пунктах общественного транспорта (за исключением такси), вокзалах, пристанях и других подобных объектах информации об обязательном использовании средств индивидуальной защиты (масок) в общественном транспорте и при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, вокзалах, пристанях и других подобных объектах.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







