Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва

Как и анонсировалось, российский анимационный сериал "Смешарики" возвращается на экраны после десятилетней паузы, причем - в "плоском" формате 2D.

Согласно ТАСС, премьера новых эпизодов шоу состоится в понедельник на платформе "КиноПоиск HD". И в них, обещает продюсер проекта Юлия Николаева, по-прежнему будут подниматься "актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании".

Причем истории все - "с двойным дном", то есть "когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям". По мнению Юлии, "такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала".

И, что немаловажно, дабы сохранить атмосферу оригинального сериала, была собрана большая часть той команды, что создавала "Смешариков" в 2003 году - "тех самых, из детства".

В новом сезоне вернутся все знаковые герои франшизы - Крош, Бараш, Нюша, Копатыч, Лосяш, другие. Всего покажут нам 52 эпизода.

Заметим, что пока "основной блок" 2D-"Смешариков" был на каникулах, франшиза продолжала впечатляюще развиваться, дополняясь полнометражными мультфильмами и многочисленными спин-оффами.