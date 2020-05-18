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18 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 18 мая 2020 года № 196-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 18 мая 2020 г.
Опубликован 18 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03,2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 №122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30,04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг) изменения, дополнив пункт 19 абзацами пятым - десятым следующего содержания:

"осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации;

осуществление единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года);

прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.".

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 20 мая 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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