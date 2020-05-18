Национальная премия бизнес-коммуникаций меняет сроки проведения конкурса и включает церемонию награждения в вечернюю программу первого дня Национального рекламного форума.

Оргкомитет Национальной премии бизнес-коммуникаций принял решение об изменении сроков проведения проекта и переносе церемонии на ноябрь текущего года. Прием заявок продлится до 28 августа с сохранением возможности бесплатного участия в конкурсе "Лучший маркетолог" и с фиксированной стоимостью регистрационного взноса на корпоративные конкурсы вплоть до финального периода подачи работ. Команда постарается сохранить все запланированные офлайн-мероприятия, в том числе голосования экспертного совета.

По итогам проекта будет сформирован рейтинг лучших маркетологов и маркетинговых практик страны, который будет опубликован в РБК. Агентства, принявшие участие совместно с клиентами и занявшие призовые места по итогам конкурсов "Лучшая маркетинговая кампания" и "Лучшее использование инструментов", получат баллы в рейтинге эффективности медийных и коммуникационных агентств АКАР.

Обновленные даты:

прием заявок - 2 марта - 28 августа

онлайн-голосование - 2 - 25 сентября

офлайн-голосование - 28 сентября - 1 октября

церемония награждения - 16 ноября (первый день Национального рекламного форума)

Узнать подробности о проекте и подать заявку на участие можно на сайте https://grandawards.ru/site/main.