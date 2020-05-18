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18.05.2020,  
10:32
Текст:  Майя Бирюкова

National Interest назвал "Посейдон" главным оружием Судного дня

Фото: Владимир Гальперин/РИА Новости
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России

Американское издание The National Interest назвало российский беспилотный комплекс "Посейдон" главным оружием "судного дня". Глубоководный аппарат с ядерной энергоустановкой способен работать как торпеда с неограниченным радиусом действия, пишет издание.

Со ссылкой на российские СМИ NI упоминает перспективы спуска на воду атомной подлодки "Хабаровск". Напомним, второй носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" планируется спустить на воду в конце июня.

Издание пишет также об отчетах Пентагона, которые подтвердили существование "Посейдона" еще в 2016 году. В документах говорилось, что аппарат способен нести ядерную боеголовку мощностью 2 мегатонны и достигать скорости под водой в 108 узлов, что значительно превышает показатели обычных торпед.

Беспилотный комплекс может уничтожать инфраструктуру противника, авианосные ударные группы и другие крупные цели, такие как военно-морские базы и даже прибрежные города, имеющие важное экономическое значение, напоминает автор NI - писатель Питер Сучу, автор нескольких книг на военную тематику.

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