Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк "Вездеход"

18 мая 1915 года стартовали испытания первого российского танка "Вездеход", созданного мастером Русско-Балтийского машиностроительного завода с "военной" фамилией Александром Пороховщиковым, который отличался склонностью к изобретательству. Достаточно упомянуть, что еще в 18 лет Пороховщиков построил свой первый самолет. На счету изобретателя - создание моноплана, самолета - разведчика необычной конструкции "Би-Кок" и учебных самолетов серии "П".

"Вездеход" на испытаниях, 1915 год. За рулем машины - лично А. А. Пороховщиков. Фото: wikipedia.org

Любопытно, что к моменту появления "Вездехода" практически отсутствовало повсеместное употребление термина "танк" как обозначения военной машины. Да и первая конструкция русского изобретателя мало походила на грозную боевую технику. Поэтому образец именовался даже не танкеткой, а вездеходной машиной на гусеничном ходу. Однако Александр Пороховщиков предполагал установить на ней бронирование и вооружение.

К мысли о создании танка изобретателя подтолкнуло наблюдение за учебными маневрами, во время которых отрабатывалось движение цепью. "Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями. Именно тогда пришла идея атаковать противника с помощью защищенной броней и вооруженной пулеметами высокопроходимой гусеничной машины.

Во время первых испытаний на дороге "Вездеход" Пороховщикова показал прекрасный результат, разогнавшись до 25 километров в час, чем, кстати, не могли похвастаться первые британские и французские танки. Следующие испытания, которые прошли в июле, выявили в машине слабые стороны. В частности, у "Вездехода" возникали проблемы при поворотах в движении. Порой водитель даже помогал своей машине шестом. Кроме того, с барабанов соскакивала гусеница. Все это требовало дальнейшей доработки изделия.

Усовершенствованная вездеходная машина обрела колесно-гусеничный ход. При этом, благодаря расположению гусениц, она могла переваливать через препятствия на своем пути, что было новаторским решением для того времени. А обтекаемый и водонепроницаемый корпус предполагал возможность движения через водные преграды.

"Вездеход" длиной 3,6 метра, шириной два метра и высотой в полтора метра без башни после окончательной комплектации и доработки должен был весить около четырех тонн. Машина состояла из сварного каркаса и одной широкой гусеницы из прорезиненной ткани, которая была натянута на барабаны. Мощность двигателя составляла 10 лошадиных сил. Для танка предусматривалось наличие вращающейся башни с пулеметом. "Вездеходом" управлял один человек.

Любопытным образом была решена проблема бронирования. Александр Пороховщиков предложил принцип многослойной брони: между двумя стальными листами формировалась упругая прокладка из сушеных и прессованных водорослей и волос. Общая толщина такой брони составляла восемь миллиметров.

Несмотря на испытания в 1916 году, во время которых танк Пороховщикова разогнался до 42 километров в час, финансирование проекта прекратилось.

В январе 1917 года конструктор предлагал проект "Вездехода-2" с экипажем из четырех человек. В этой машине имелась боевая рубка с тремя пулеметами "Максим". Четвертый пулемет устанавливался в передней части "Вездехода". Также у танка была усовершенствована ходовая часть. Однако эксперты все же выявили у этой машины недостатки. В частности, указывалось на ограничения при стрельбе из пулеметов, проблемы с охлаждением их стволов, отсутствие преимуществ перед автомобилем при движении по обычной дороге, а также предполагаемые трудности во время движения по рыхлой почве.