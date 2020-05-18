Пентагон вспомнил про русскую "дубину": США создали новый класс дронов

Военно-воздушные силы США рассматривают вопрос о применении боевых беспилотников, спрятанных в транспортных контейнерах для морских перевозок.

Сразу стоит напомнить, что впервые использовать такие контейнеры для размещения в них оружия предложила наша страна. В далеком уже 2009 году на военно-техническом салоне LIMA, который проходил в Малайзии, Россия представила проект Club-K. Суть его в том, что было предложено размещать ракетное вооружение и системы его управления в морских 20 и 40-футовых стандартных контейнерах.

В этих объемах можно было разместить достаточно мощные ракеты, как изначально предполагалось - противокорабельные, и пункты управления. В дальнейшем появились дополнения в виде беспилотных летательных аппаратов разведки.

Из кубиков-контейнеров можно легко и быстро собирать оборонительные ракетные системы любой мощности и любого назначения, а затем скрытно перемещать в зону возможных боевых действий. Любой контейнеровоз, в том числе наземный трейлер, с комплексами Club-K, становился ракетоносцем с сокрушительным залпом. Ноу-хау не только в высокой мобильности, но и простоте обслуживания, а также одноразовости применения. Отпадает необходимость наличия специальных и дорогих транспортных средств, транспортно-заряжающих машин, многого другого, что требуется в классических ракетных системах.

Предполагалось, что интерес к этим системам проявят государства, имеющие обширные морские границы при одновременном дефиците систем их обороны. Они и проявили. Но тут буквально на дыбы встал Пентагон, а следом и официальный Вашингтон - у них-то ничего подобного даже в проектах не было. В США тут же заявили, что российские системы - находка для террористов. И как бы мы не доказывали, что контейнерные системы могут поставляться только на государственном уровне странам, никак с террористами не связанными, Соединенные Штаты задавили всех потенциальных покупателей. На экспорт Club-K мы больше не предлагаем. Кстати, при всей внешней простоте, собрать "на коленке" ракетную систему с контейнерным базированием практически невозможно. Так что никакой находки для террористов не было и нет.

С первой презентации контейнерных систем прошло более десяти лет. И американская промышленность созрела.

В США компания Kratos Defense разработала очень интересные, в том числе с точки зрения наших специалистов, многофункциональные беспилотные летательные аппараты XQ-58 Valkyries. Одна из особенностей этих дронов - они способны взлетать с ограниченной площади, а по характеристикам вплотную приближаются к истребителям. Уже предлагается использовать "Валькирии" в связке с F-35.

Дрон длиной 9 метров с размахом крыльев 8,3 метра способен разгоняться до 1 050 км/ч и может нести две бомбы суммарным весом около 100 кг или ракеты "воздух-воздух". То есть он может наносить удары по земле или надежно прикрывать истребитель управления - F-35. Дальность полета - около 5500 км. Американцы уже сообщили, что XQ-58 Valkyries, располагаясь на базе Гуам, смогут без проблем работать по целям в Гонконге, Шанхае и даже Пекине. А чтобы иметь возможность нанести удары по всей территории КНР, надо использовать контейнеровозы. Что и предлагает Пентагону Kratos Defense. Как утверждают представители этой компании, если верить сообщениям СМИ, в случае конфликта ВВС США смогут запускать рой из сотен дронов, спрятанных в контейнерах, чтобы подавить врага.

Интересный парадокс получился. Мы в случае с Club-K предлагали только оборонительную концепцию, а США - сразу наступательную. И еще, если управляемые ракеты в грузовом контейнере - это сложнейшие технологии, то дроны, спрятанные в них - действительно находка для террористов. На кого работает Kratos Defense?

Стоит напомнить, что одно из смысловых содержаний английского слова "club" - дубина. И не надо с ней играть.