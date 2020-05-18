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"Пухляш" из клипа Little Big вышел в лидеры списка Forbes

Новости
    18.05.2020, 11:31
Текст:   Олег Усков

Российский танцор Дмитрий Красилов, запомнившийся зрителям энергичной и причудливой хореографией в клипе на трек Uno коллектива Little Big, буквально ворвался в список делового издания Forbes.

Согласно рейтингу журнала, "Пухляш" вышел на вторую строчку списка "самых перспективных россиян до 30 лет" в категории "Искусство". За 25-летнего Красилова проголосовали 12,1% читателей.

Таким образом, фактурный Пухляш уступил лишь 29-летнему актеру и театральному режиссеру Никите Кукушкину (16,6%), известному по "Притяжению", "Классу коррекции" и "Методу".

Третье место чарта - тридцатилетняя композитор Соня Белоусова (11,8%), автор песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" - одного из главных мемов конца прошлого года.

Кроме того, на счету Сони звуковые дорожки к "Расплате" с Уиллисом, резонансному сериалу от Amazon "Романовы" и седьмому сезону "Декстера".

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