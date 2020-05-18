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18.05.2020 17:03

Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество по вакцинам от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Борьба с пандемией, ситуация в сирийском Идлибе и обстановка в Ливии стали темами телефонного разговора президентов России и Турции.

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. "Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин", - сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поблагодарил за содействие в возвращении на Родину соотечественников и гуманитарную помощь ряду российских регионов.

Президенты продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, выразив настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU
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Лидеры выразили обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии, отметив необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога.

Путин и Эрдоган также затронули вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Президент

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