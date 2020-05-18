Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество по вакцинам от коронавируса

Борьба с пандемией, ситуация в сирийском Идлибе и обстановка в Ливии стали темами телефонного разговора президентов России и Турции.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. "Подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин", - сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поблагодарил за содействие в возвращении на Родину соотечественников и гуманитарную помощь ряду российских регионов.

Президенты продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, выразив настрой на интенсификацию совместных усилий по выполнению договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Лидеры выразили обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии, отметив необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога.

Путин и Эрдоган также затронули вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.