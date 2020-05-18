Московские врачи вылечили от коронавируса более 28 тысяч человек

В Москве выздоровели еще 1423 больных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека, - рассказала она. - Всего число людей, выздоровевших от инфекции увеличилось до 28913 человек.

Напомню, в каждом конкретном случае лечение в столице назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением.