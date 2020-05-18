Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы

Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.

Останки неизвестного мужчины местные жители обнаружили вблизи деревни Сущево Костромского района в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута. В брюках погибшего находилась сумка, доверху набитая камнями. По факту обнаружения тела следователи возбудили дело об убийстве.

- В ходе проверки установлено, что погибший - пропавший без вести житель г. Люберцы Московской области, 1966 г.р., трудоустроенный в должности профессора Государственного университета управления, разыскивался с 01 ноября 2019 года, - сообщили в надзорном ведомстве.

Поиски бесследно пропавшего кандидата наук вели полицейские и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт", однако одни долгое время оставались тщетными.

Следствию предстоит узнать, как столичный профессор оказался в костромском водоеме. Расследование дела находится на контроле прокурора Костромского района.