Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра

По прогнозам синоптиков сегодня в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 19 м/с.



Будьте осторожны! По возможности оставайтесь дома 🏠 — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) May 18, 2020

Московских автомобилистов призвали в понедельник вечером не выезжать на дороги из-за сильного ветра - до 21.00 ожидается усиление ветра до 19 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовано в микроблоге ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) в Twitter.

Ранее комплекс городского хозяйства объявил о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности, а ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра.

Впрочем, в ближайшие дни в столичном регионе такого сильного ветра больше не ожидается, однако вместо этого в столичные регион придут ночные заморозки. Так, в ночь на 19, 20 и 21 мая температура по области опустится до -2. Днем столбик термометра не поднимется выше 12 градусов.