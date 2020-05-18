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18.05.2020 18:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра

Текст: Ирина Огилько
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Московских автомобилистов призвали в понедельник вечером не выезжать на дороги из-за сильного ветра - до 21.00 ожидается усиление ветра до 19 м/с. Соответствующее предупреждение опубликовано в микроблоге ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) в Twitter.

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Ранее комплекс городского хозяйства объявил о переводе коммунальных служб в режим повышенной готовности, а ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра.

Впрочем, в ближайшие дни в столичном регионе такого сильного ветра больше не ожидается, однако вместо этого в столичные регион придут ночные заморозки. Так, в ночь на 19, 20 и 21 мая температура по области опустится до -2. Днем столбик термометра не поднимется выше 12 градусов.

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