В Москве более 80% новых случаев COVID-19 - у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в столице подтверждено 3238 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние дни это наименьшее количество.

Всего в Москве в настоящее время зарегистрировано 146 062 случая коронавируса.

Среди новых случаев - 41,2% у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65, 11,3% - от 66 до 79, еще 5,8% - старше 80 лет, у детей - 9%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.