В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно прогнозу синоптиков, ветреная погода простоит в регионе до 19:00 понедельника. В этот период времени скорость ветра сможет превысить 25 м/с, и погода будет потенциально опасной.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"При таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заместитель мэра.