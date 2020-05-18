В Орловской области завели дело о халатности с жильем для сирот

В Орловской области завели уголовное дело по факту отсутствия жилья у воспитанников Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Как сообщили в прокуратуре региона, 12 человек, учившихся и проживавших в учреждении, оказались без квартир после совершеннолетия.

Дело завели по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), расследованием занимается СК РФ, а его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры области.

Кроме того, как сообщила представитель прокуратуры региона Татьяна Цуканова, в интересах десяти совершеннолетних воспитанников суд уже направлены исковые заявления с требованием обязать местные власти выделить жилье сиротам. Проверка соблюдения прав детей-сирот на жилье в регионе продолжается.