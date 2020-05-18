Хабаровчанин получил срок за призывы к терроризму

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 46-летнему жителю Хабаровска за участие в деятельности международной террористической организации и публичные призывы к совершению терроризма в интернете.

В июне прошлого года он с помощью мессенджера Telegram вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". После этого начал оправдывать ее деятельность в интернете и призвать к совершению террористических преступлений.

Так, на своей личной странице в "Одноклассниках" хабаровчанин разместил видеоролик, содержащий призывы к участию в террористической деятельности, оказанию финансовой помощи и ресурсного обеспечения МТО и распространению идей "джихада" против правительственных войск Сирии.

"Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме сроком на три года, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Приговор уж вступил в законную силу.