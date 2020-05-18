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18.05.2020 03:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке мужчину осудили за призывы к убийству росгвардейцев

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае мужчину осудили условно за призывы в интернете убивать сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

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"Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе", - отмечается в сообщении.

Городской суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. После подачи апелляционной жалобы, Камчатский краевой суд сократил испытательный срок до двух лет.

Отмечается, что ранее фигурант дела был неоднократно судим за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (статья 132 УК РФ), убийство (статья 105 УК РФ), кражу (статья 158 УК РФ) и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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