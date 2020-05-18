В Южно-Сахалинске выпускники вернулись в школу после "дистанционки"

18 мая для одиннадцатиклассников Южно-Сахалинска прошли первые уроки после дистанционного обучения на дому, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего из 1172 выпускников к обучению приступили 755 человек. В школах для них проводят не более четырех уроков день по 30 минут каждый. Особое внимание уделяют тем предметам, по которым ученикам предстоит сдавать ЕГЭ.

"Прежде чем посадить ребят за школьные парты, мы предупредили учеников о мерах предосторожности - необходимо соблюдать социальную дистанцию, находиться в перчатках и масках, обрабатывать руки антисептиками, которые есть в каждом классе. Сами кабинеты регулярно проветриваются и обрабатываются спецсредствами, - рассказала директор школы №6 Юлия Грицай.

Учащиеся 2-10 классов в Южно-Сахалинске продолжают образование дистанционно, а первоклассники на каникулах с 15 мая. Возобновили работу в обычном режиме и детские сады, которые посещают более 7800 юных горожан.