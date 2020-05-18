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18.05.2020 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.

Установлено, что пострадавший мужчина, работая на той самой СТО, без разрешения взял чужую машину марки "Жигули" и попал на ней в ДТП. Из-за этого 27-летний сын владельца автомашины, который был ранее судим, и его 30-летний знакомый, применяя насилие, закрыли мужчину в одном из помещений автосервиса и удерживали его там более десяти дней. Они пытались заставить его отработать причиненный ущерб.

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"Злоумышленники наносили потерпевшему телесные повреждения, подносили к его ногам оголенные провода, отчего тот терял сознание", - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Жертве удалось сбежать. Он обратился в больницу, где ему диагностировали перелом нижней челюсти со смещением отломков, ушибы мягких тканей. Полицейским он рассказал, что его избили незнакомые ему люди.

Правоохранители быстро установили личности подозреваемых и доставили их в отдел полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело о похищении. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

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