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18.05.2020 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России

Текст: Антон Дерябин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Нижегородской области предоставить подробный доклад о происшествии в лесу около Дзержинска, где обнаружили коробки с вакциной от гриппа. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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Напомним, о найденных вакцинах стало известно накануне. Сообщение появилось в местном паблике "Типичный Нижний Новгород". По факту происшествия областной минздрав проводит проверку.

- Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда, - ранее комментировал ситуацию глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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