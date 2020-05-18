Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Нижегородской области предоставить подробный доклад о происшествии в лесу около Дзержинска, где обнаружили коробки с вакциной от гриппа. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, о найденных вакцинах стало известно накануне. Сообщение появилось в местном паблике "Типичный Нижний Новгород". По факту происшествия областной минздрав проводит проверку.

- Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда, - ранее комментировал ситуацию глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.