Причиной низких выплат пермским медикам стала техническая ошибка

В Пермском крае сотрудники некоторых медицинских учреждений получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19, не в полном объеме. Глава регионального минздрава Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, ошибка связана не с начислениями стимулирующих выплат, а с количеством медицинских работников, которые должны их получить. В ближайшее время будет произведен перерасчет, и сотрудники медучреждений получат выплаты в полном объеме.

Напомним, накануне Прокуратура Пермского края провела проверку и потребовала устранить нарушения прав медицинских работников при обеспечении стимулирующими выплатами.