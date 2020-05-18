У министра промышленности Ульяновской области нашли COVID-19

У министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, его заместителя Евгения Лазарева и еще одного сотрудника регионального минпромтранса диагностировали коронавирус, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

В ведомстве пояснили, что 15 мая все министры областного правительства сдали тесты на коронавирус. Результаты стали известны на следующий день.

В настоящее время все выявленные находятся на самоизоляции, их состояние оценивается как удовлетворительное.

- В здании была проведена дезинфекция, и все наши сотрудники сдали анализы на коронавирус. Все остальные результаты были отрицательные, - уточнили в министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области.