В Ижевске родители подделали прописку, чтобы устроить ребенка в школу

В Ижевске из-за подделки родителями документов при поступлении ребенка в школу возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорное ведомство во время проверки обнаружило поддельное свидетельство о регистрации по месту жительства. С его помощью родители пытались устроить ребенка в школу №69 с углубленным изучением отдельных предметов.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Всего в первом квартале 2020 года в Удмуртии завели три таких дела. Информацию о продаже фиктивных регистраций для поступления ребенка в школу прокуроры выявили в интернете во время мониторинга.

- В суд направлены три административных исковых заявления о признании информации о "фиктивной" регистрации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Сейчас эти иски находятся на рассмотрении.