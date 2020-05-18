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18.05.2020 13:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Татарстане предложили признать СМИ пострадавшей от пандемии отраслью

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил письмо правительству РФ с предложением включить средства массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Об этом "РГ" сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Она пояснила, что Рустам Миннихинов откликнулся на просьбу председателя Союза журналистов РТ поддержать медиаотрасль, испытывающую трудности в период пандемии.

В письме руководитель республики отметил важность информационной работы, которую ведут СМИ в условиях особого режима. Минниханов подчеркнул, что в изданиях существенно снизился объем рекламного рынка (до 90%), поскольку основная статья доходов шла от предприятий, которые приостановили свою работу на время пандемии. Кроме того, ограничительные меры поставили под угрозу проведение подписной компании. По мнению Миннихинова, резкое падение доходов СМИ может привести к закрытию части изданий, что негативно скажется на оперативном информировании общества, а органы власти лишатся канала коммуникации.

Напомним, ранее президент РТ направлял аналогичное письмо с просьбой включить в перечень нуждающихся в поддержке ИП и самозанятых.

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