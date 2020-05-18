В Уфе будут судить экс-сотрудника аппарата правительства Башкирии

39-летний бывший директор департамента экономического развития аппарата правительства РБ предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник получил три миллиона рублей у представителя фирмы за то, чтобы ускорить оплату региональным министерством земельных и имущественных отношений ранее выполненных работ. Уточняется, что компания провела почвенное обследование, оцифровку и корректировку электронных почвенных карт в рамках государственных контрактов.

Однако госслужащий в действительности не мог повлиять на работу министерства, так как не обладал такими полномочиями. Сразу после получения суммы его задержали.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления. В декабре 2019 года он был уволен с государственной службы по собственному желанию, - уточнили в прокуратуре республики.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Уфы.