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18.05.2020 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

COVID-19 подтвердился у 312 сотрудников Олимпиадинского ГОК

Текст: Надежда Столярчук

У 866 сотрудников принадлежащего золотодобывающему предприятию "Полюс" Олимпиадинского ГОК выявлен первично положительный результат на COVID-19. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Как рассказали в ведомстве, все сотрудники, имеющие первичный положительный тест, изолированы. 147 пациентов с подтвержденным диагнозом получают медицинскую помощь в инфекционном госпитале, 90 пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края.

Напомним, Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК. Заболевание выявили у вахтовиков, работавших на объекте.

На место ЧП направлены военные медики, развернут полевой госпиталь, завершается строительство полевого лагеря на 180 человек.

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