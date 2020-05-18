COVID-19 подтвердился у 312 сотрудников Олимпиадинского ГОК

У 866 сотрудников принадлежащего золотодобывающему предприятию "Полюс" Олимпиадинского ГОК выявлен первично положительный результат на COVID-19. Из них у 312 диагноз подтвержден референтным центром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Как рассказали в ведомстве, все сотрудники, имеющие первичный положительный тест, изолированы. 147 пациентов с подтвержденным диагнозом получают медицинскую помощь в инфекционном госпитале, 90 пациентов эвакуированы в лечебные учреждения края.

Напомним, Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК. Заболевание выявили у вахтовиков, работавших на объекте.

На место ЧП направлены военные медики, развернут полевой госпиталь, завершается строительство полевого лагеря на 180 человек.