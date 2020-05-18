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18.05.2020 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске произошло обрушение в многоквартирном доме

Текст: Никита Зайков (Томск)

Прокуратура Октябрьского района Томска занялась проверкой информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома. По данным областной прокуратуры, в доме № 37 по улице Новосибирской обрушился фрагмент кровли.

Прокуратура Москвы начала проверку из-за обрушения перекрытия в жилом доме

В рамках прокурорской проверки будет дана оценкам действиям должностных лиц, которые курируют содержание дома.

Как передает ТАСС, обрушение кровли произошло над одним из подъездов, конструкция упала на плиты чердака. Здание ни разу капитально не ремонтировалось. Теперь как минимум двум квартирам угрожает подтопление в случае дождя. В результате аварии никто не пострадал. Причиной обрушении могла стать ошибка при строительстве дома.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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