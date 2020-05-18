В Томске произошло обрушение в многоквартирном доме

Прокуратура Октябрьского района Томска занялась проверкой информации о нарушении прав жителей многоквартирного дома. По данным областной прокуратуры, в доме № 37 по улице Новосибирской обрушился фрагмент кровли.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценкам действиям должностных лиц, которые курируют содержание дома.

Как передает ТАСС, обрушение кровли произошло над одним из подъездов, конструкция упала на плиты чердака. Здание ни разу капитально не ремонтировалось. Теперь как минимум двум квартирам угрожает подтопление в случае дождя. В результате аварии никто не пострадал. Причиной обрушении могла стать ошибка при строительстве дома.