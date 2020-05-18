В Новосибирске раскрыли убийство шестилетней давности

Сотрудники новосибирской полиции задержали троих подозреваемых в убийстве, которое произошло почти шесть лет назад, но до недавнего времени оставалось нераскрытым. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержанные признали вину и помещены под стражу.

По данным правоохранителей, преступление произошло 5 октября 2014 года на территории Калининского района Новосибирска. В ту ночь четверо молодых людей собрались в гараже и устроили пьяные посиделки. Под действием алкоголя вспыхнула ссора, и трое приятелей убили 23-летнего собутыльника.

Как уточнили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, один из подозреваемых ударил потерпевшего по голове подвернувшимся под руку столярным молотком, а двое других задушили жертву веревкой. После этого подельники вывезли тело в Мошковский район, сожгли его и закопали. Там же зарыли и орудия преступления.

Об исчезновении несчастного вскоре заявила его бабушка, парня объявили в розыск, однако никаких результатов на протяжении пяти лет не было. Лишь в феврале этого года у полиции появилась оперативная информация о преступлении, совершенном осенью 2014-го. Сначала удалось выйти на одного из участников тех событий, а затем задержали и остальных.

Троице подозреваемых сейчас от 24 до 30 лет, следователи получили от них признательные показания, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Назначены судебно-медицинская и судебно-молекулярная экспертизы. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.