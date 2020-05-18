В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом

В Ставрополе строительный кран во врем работы рухнул на многоквартирный жилой дом. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Instagram исполняющий главы краевой столицы Дмитрий Семенов.

Инцидент произошел утром. Рабочие осматривали технический этаж дома на улице Краснофлотской, когда произошло ЧП. К счастью, обошлось без жертв. Пострадал один человек, который в момент падения был в люльке.

- При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба. Без газоснабжения остаются 248 квартир. Также пострадали два припаркованных автомобиля, - заявил Семенов.

Он также добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Выясняется причина аварии.