В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом

Новости

В Москве назвали потери бюджета из-за пандемии коронавируса 14:10
В "Ведьмаке" появится новый герой, которого не было в книгах и играх 14:10
Гендир "Зенита": Семак до конца мая подпишет новый контракт с клубом 14:07
Елена Гагарина рассказала о конкурсе на лучшее название музея на Красной площади 14:07
Военных Беларуси вооружат бронемашиной химической разведки "Химера" 14:05
Несостоявшийся электромобиль Dyson поделится технологиями 14:00
В Томске произошло обрушение в многоквартирном доме 13:58
В Крыму не будут работать летние лагеря при школах 13:57
Голикова призвала регионы проявлять осторожность при ослаблении карантина 13:56
Российские специалисты закончили в Сербии миссию по борьбе с COVID-19 13:56
Почта России закупила более тысячи автомобилей Lada Largus 13:54
Британцы выбрали "величайшую песню" за всю историю "Евровидения" 13:51
Как "удаленка" сказалась на отношениях уральцев с начальством 13:47
В Прикамье рыбак погиб от удара током, зацепившись удочкой за ЛЭП 13:47
Авиакомпаниям дали рекомендации по рассадке пассажиров во время COVID-19 13:45
Вопросы военной медицины обсудят на Армии-2020 13:42
В Красноярске прохожие спасли упавшую в Енисей девочку 13:39
Правительство выделило 7,7 млрд рублей на допвыплаты соцработникам 13:36
Volkswagen Polo в новом кузове стал дороже 13:31
Во Флоренции создали устройство для соблюдения социальной дистанции 13:28
Диссертации в МГУ разрешили защищать онлайн 13:23
Заммэра Москвы: Мы находимся только в начале нового кризиса 13:20
В Севастополе пляжи начали готовить к открытию 13:17
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе транспорта на время коронавируса 13:15
В Петербурге скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом

Текст: Роман Кияшко
Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя
Фото: Администрация Ставрополя

В Ставрополе строительный кран во врем работы рухнул на многоквартирный жилой дом. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Instagram исполняющий главы краевой столицы Дмитрий Семенов.

Фото: Уралуправтодор
Под Тюменью рухнувший мост перекрыл федеральную трассу

Инцидент произошел утром. Рабочие осматривали технический этаж дома на улице Краснофлотской, когда произошло ЧП. К счастью, обошлось без жертв. Пострадал один человек, который в момент падения был в люльке.

- При падении кран зацепил соседнее здание. В доме выбиты стекла квартир на 4 и 6 этажах. Повреждена газовая труба. Без газоснабжения остаются 248 квартир. Также пострадали два припаркованных автомобиля, - заявил Семенов.

Он также добавил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Выясняется причина аварии.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Песков: Сроки "Прямой линии" пока не определены
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах