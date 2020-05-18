NI: Россия осваивает новую тактику борьбы с подлодками

Россия активно отрабатывает новую тактику борьбы с подводными лодками. Военно-морской флот наращивает масштабы учений не только в Черном, Балтийском и Средиземном морях, но и в Баренцевом море.

Американское издание The National Interest отмечает, что Россия провела свои учения в Арктике после того, как американские и британские военные суда впервые со времен холодной войны осуществили маневры в этом регионе. Страны НАТО проявляют к Баренцевому морю повышенный интерес из-за напряженных отношений с Россией.

Не отстает и Россия. Она активно осваивает новую противолодочную тактику. В состав российской специальной ударной группы входят несколько малых противолодочных кораблей и корвет проекта 22160. Они оснащены современными гидролокаторами и могут без проблем вычислять подводные лодки, торпеды и боевых пловцов. А потом полученную информацию передавать другим боевым кораблям, которые смогут уничтожить неприятеля торпедами и глубинными бомбами.

В США планируют в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса "Огайо". Но есть проблемы. Цена десяти новых субмарин класса "Колумбия" может ограничить возможности ВМС США по восстановлению других сил.

Как пишет американское издание, страны НАТО тоже продолжают проводить противолодочные учения, поскольку все больше стран, не входящих в состав коалиции, развертывают свои подводные лодки.