Новые минские троллейбусы будут развозить жителей Петербурга в белые ночи

Судя по всему, в белые ночи на берегах Невы полночных пассажиров начнут собирать в этом году и новые минские комфортабельные троллейбусы, которые приобрел в лизинг петербургский "Горэлектротранс".

Стало известно, констатирует БЕЛТА, что первые отгрузки в Союзное государство модели 43303 запланированы уже в мае, а в июне троллейбусы начнут свою вахту на городских маршрутах.

Дело в том, что Беларусь, пояснил главный конструктор "Белкоммунмаша" Олег Быцко, является "единственным производителем на постсоветском пространстве аналогичных машин. Остальные заводы в своем модельном ряду не имеют сочлененных машин".

Кстати, новинка поставляется в основном в крупные города, где существуют большие пассажиропотоки. Она создана на базе кузова электробуса модели Е433 и имеет аналогичный внешний вид. Правда, изготовители поменяли конфигурацию оборудования, то есть начинка внутри ничем не отличается от классического троллейбуса.

Комплектация троллейбусов, рассказал его конструктор, выбрана с учетом специфики пассажирского транспорта в этом российском регионе. В салоне могут разместиться 162 пассажира. Кроме того, предусмотрены три откидных сидения и место с подогревом для кондуктора.

Оборудован троллейбус и системой наклона кузова к тротуару и откидной аппарелью (платформой) для людей на инвалидных колясках. А система видеонаблюдения насчитывает двенадцать камер. Салон оснащен уже привычным Wi-Fi-роутером, а также USB-розетками.

Установлены в общественном транспорте системы электронного контроля оплаты проезда, функционирует и радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями "Говорящий город", модуль оперативного информирования пассажиров (два медиакомплекса на два монитора каждый).