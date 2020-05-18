В центре Петербурга женщину сбили на остановке на глазах у детей

В Петербурге на перекрестке 9-й Советской улицы и Суворовского проспекта 45-летнюю женщину сбили на глазах у двух ее маленьких детей, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись три машины. Одну из них выбросило на автобусную остановку, где в это время находилась 45-летняя женщина и двое детей четырех и шести лет.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Дети увидели происходящее. Подбежавшие прохожие стали успокаивать детей, отнесли их от места происшествия, пытались отвлечь.

В это время прибывшие на место сотрудники полиции и начали устанавливать все обстоятельства случившегося. Пока известно, что на тротуар выбросило машину такси. По каким причинам это произошло и кто из участников дорожного движения нарушил правила, сейчас устанавливается.