В Калининградской области скончались три пожилые женщины с COVID-19

В Калининградской области скончались три пожилые женщины, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Возраст пациенток составлял 80 лет, 72 года и 70 лет. У одной из женщин внебольничная полисегментарная пневмония протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний ишемической болезни сердца. У другой был сахарный диабет.

Общее количество летальных исходов в регионе увеличилось до 18. О смерти двух пожилых мужчин 79 лет и 81 года стало известно в минувшие выходные. У пациентов были хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

На 18 мая коронавирус в регионе выявили у 978 человек, 383 калининградца выздоровели.