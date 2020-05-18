В Мурманске умер шестой пациент с COVID-19

В Мурманске скончался шестой пациент с коронавирусом - 60 летний мужчина, страдавший двусторонней пневмонией. Об этом сообщили в региональном штабе по эпидемиологоческой безопасности.

- Пациент проходил амбулаторное лечение с 9 апреля, - отметили в оперштабе. - Его состояние ухудшалось, и 16 апреля он был доставлен в Кольскую центральную районную больницу. На улучшения не наступало. Кроме того, тест показал, что у пациента коронавирусная инфекция. На реанимобиле он был направлен в Мурманскую областную клиническую больницу, где находился на искусственной вентиляции легких.

Выяснилось, что мужчина имел хронические заболевания сердца. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, спасти пациента не удалось.

По состоянию на 10.30 утра 18 мая 2020 года всего в Мурманской области выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2666.