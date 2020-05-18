На Кубани умер еще один медик с коронавирусом

По информации министерстве здравоохранения Кубани, медик почувствовал недомогание 6 мая. У него появились кашель, слабость, поднялась температура.

Через пять дней, 11 мая, бригада скорой помощи экстренно доставила его в Тихорецкую ЦРБ, работающую в режиме ковид-госпиталя. В тот же день у него была диагностирована внебольничная полисегментарная двусторонняя пневмония, а также подтвердился COVID-19.

Сообщается, что, когда состояние пациента стало ухудшаться, его перевели на ИВЛ, а затем в реанимацию, где он скончался. Выяснилось также, что мужчина страдал кардиомиопатией и гипертонической болезнью.

Всего по состоянию на 18 мая в Краснодарском крае скончались 26 человек с коронавирусом.

По данным Оперативного штаба региона, за последние сутки в Краснодарском крае выявлено 94 новых случая c COVID-19. Возраст пациентов от 5 до 87 лет. Среди них - 33 мужчины и 61 женщина. При этом 25 случаев зафиксировано в Краснодаре (среди них пятилетний ребенок). 22 - в Кавказском районе, 12 - в Белореченском (в том числе дети пяти, девяти и 14 лет).

Общее число пациентов с COVID-19 на сегодняшний день составляет 2699 человек, из них 153 ребенка. Выздоровели и выписаны 1323 пациента, в том числе 62 - за последние сутки. 26 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 37 пациентов. В обсерваторах остаются 2164 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 37 положительных результатов у проживающих в обсерваторах.