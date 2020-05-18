Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд

Пенсионерка из города Дубовки Волгоградской области заплатила двум мошенницам 620 тысяч рублей за снятие порчи. Участников аферы удалось задержать, но большую часть денег злоумышленники истратили.

Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, две мошенницы встретили свою жертву на улице и внушили 58-летней женщине, что на ней и ее деньгах от продажи квартиры лежит порча. Ведуньи совершили "ритуальные магические обряды" и подменили рубли на резанную бумагу.

Только придя домой пострадавшая, после общения с мужем, прозрела и обратилась в полицию.

По горячим следам работникам уголовного розыска удалось найти в Волгограде участников аферы. Задержать удалось только 57-летнюю мошенницу и ее 30-летнего сына. У них изъяли 180 тысяч рублей, а остальные деньги они потратили на погашение кредита. Еще одна аферистка объявлена в розыск.