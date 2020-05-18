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18.05.2020 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд

Текст: Николай Грищенко

Пенсионерка из города Дубовки Волгоградской области заплатила двум мошенницам 620 тысяч рублей за снятие порчи. Участников аферы удалось задержать, но большую часть денег злоумышленники истратили.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, две мошенницы встретили свою жертву на улице и внушили 58-летней женщине, что на ней и ее деньгах от продажи квартиры лежит порча. Ведуньи совершили "ритуальные магические обряды" и подменили рубли на резанную бумагу.

Только придя домой пострадавшая, после общения с мужем, прозрела и обратилась в полицию.

По горячим следам работникам уголовного розыска удалось найти в Волгограде участников аферы. Задержать удалось только 57-летнюю мошенницу и ее 30-летнего сына. У них изъяли 180 тысяч рублей, а остальные деньги они потратили на погашение кредита. Еще одна аферистка объявлена в розыск.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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