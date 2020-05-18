Житель Туапсе убил родного брата за оскорбление своей дочери

В кубанском курортном городе мужчина до смерти избил своего брата палкой. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, в отношении 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 42-летнему брату, повлекших его смерть.

Установлено, что родственники проживали в одном из домов в поселке Тюменском. Со слов обвиняемого, между ним и младшим братом длительное время происходили конфликты из-за того, что мужчина оскорбительно высказывался о племяннице.

По версии следствия, днем 14 мая 2020 года между ними снова произошла ссора, в ходе которой старший брат стал оскорблять дочь фигуранта. Тогда обвиняемый нанес оппоненту удары деревянной палкой по голове, после чего выбросил "оружие" в реку. Вечером, когда состояние потерпевшего ухудшилось, родственники вызвали скорую помощь.

Врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы.

Обвиняемого арестовали.

Сейчас проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.