На Урале полицейские спасли от огня жителей многоквартирного дома

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Саткинскому району спасли от пожара жителей одного из многоквартирных домов. Оказавшись во время патрулирования города недалеко от пожара, они немедленно прибыли на место происшествия и начали эвакуацию жителей, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- На третьем этаже жилого дома наблюдалось сильное задымление, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Из окна квартиры вырывались языки пламени и были слышны крики о помощи. Поэтому сотрудники ОМВД разделились на группы. Одна из них в составе полицейских Василия Самойловского и Даниила Гиниталулина направились в горящую квартиру, остальные начали производить поквартирный обход для экстренной эвакуации жителей и организовали охрану общественного порядка по периметру дома.

Дверь в горящую квартиру оказалась не заперта. Однако дорогу преграждал огонь, и полицейские воспользовались автомобильными огнетушителями, чтобы хотя бы частично нейтрализовать возгорание. В коридоре обнаружили мужчину в бессознательном состоянии с ожогами на теле. Пострадавшего немедленно вынесли на улицу и передали в руки бригады скорой помощи. В это же время сержант полиции Максим Швалев со второго этажа на руках вынес пожилую женщину, которая плохо передвигалась. А прибывшие по вызову пожарные оперативно устранили возгорание.

Сейчас пострадавший мужчина проходит лечение, здоровью женщины ничего не угрожает. Руководство ОМВД России по Саткинскому району решает вопрос о поощрении отличившихся на пожаре полицейских.