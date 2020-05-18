Уральца с туберкулезом госпитализировали через суд

Только с привлечением прокуратуры и суда удалось добиться принудительной госпитализации уральца, у которого диагностирован туберкулез в заразной стадии.

"Длительное время житель Верхней Салды уклонялся от лечения: не раз отказывался от госпитализации, не принимал лекарства, пил алкоголь. В связи с чем, по состоянию здоровья, представляет опасность для окружающих людей", - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Надзорный орган направил в Тагилстроевский районный суд исковое заявление о принудительном помещении мужчины в больницу. Судебный акт вступил в законную силу и сейчас гражданин проходит лечение в тубдиспансере.