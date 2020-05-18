Постановление правительства Саратовской области от 18 мая 2020 года № 404-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 18 мая 2020 года № 24 Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:
абзацы двенадцатый-тринадцатый пункта 1.10.3 признать утратившими силу.
2. Министерству здравоохранения области, министерству информации и печати области во взаимодействии с органами местного самоуправления области обеспечить информирование населения области о мерах индивидуальной профилактики, в том числе соблюдения масочного режима, дезинфекционного режима, социального дистанцирования, целесообразности использования населением личного транспорта.
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области, органам местного самоуправления области принять меры к обеспечению соблюдения социального дистанцирования при перевозках граждан всеми видами общественного транспорта, в том числе общественного транспорта дачного направления.
4. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу с 19 мая 2020 года.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин
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