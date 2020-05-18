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18.05.2020,  
11:35
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Трамп подтвердил проблемы с производством F-35 из-за С-400

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Америка зависит от поставок деталей F-35 из Турции.
Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Alexander Cook / Wikimedia
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Как сообщает портал Defense News, президент США Дональд Трамп раскритиковал систему производства новейшего истребителя F-35, основанную на глобальной цепочке поставок.

Напомним, ранее появилась информация о том, что выпуск самолета оказался под угрозой срыва.

"Это отличный самолет, и мы делаем запчасти для него по всему миру", - возмутился Трамп. - "Проблема в том, что если у нас разногласия со страной, то мы не можем производить его там. Это безумство. Мы должны делать все в Соединенных Штатах".

Он уточнил, что в Турции производят важные части истребителя. По его мнению, в случае разрыва отношений между странами, Анкара может отказать Америке в поставке ключевых компонентов.

Авторы портала не разделяют опасений Трампа. По их мнению, именно глобальное участие заложило основу программы создания F-35. Она выгодна для США как в экономическом, так и политическом плане, поскольку все страны-участницы должны закупать это истребитель. С промышленной точки зрения она позволяет компании-разработчику Lockheed Martin снизить риск сбоев.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Первоначально в программе было девять стран-партнеров: Австралия, Канада, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Великобритания и США. Однако США исключили из нее Анкару после того, как страна приобрела российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Сейчас Турция производит около 1000 различных компонентов для F-35. В том числе центральную часть фюзеляжа.

В этом году Пентагон прекратит выдачу контрактов F-35 турецким фирмам. Министерство обороны США уже определило альтернативных поставщиков для всех компонентов.

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