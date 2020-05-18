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18.05.2020,  
12:16
Текст:  Антон Валагин

Учения ракетной кавалерии Китая сняли на видео

В Сети появилось видео, снятое на учениях экзотического подразделения, кавалерии ракетных войск Народно-освободительной армии Китая.

В красивом ролике всадники рубят палашами лозу, скачут через барьеры и целятся на ходу из автоматических винтовок.

Фото: Unknown author/Wikimedia.org
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Ракетные войска НОАК - аналог российских РВСН. Вооружены они обычными и ядерными баллистическими ракетами. Официальные данные о численности войск засекречены. По данным из открытых источников, РВ НОАК состоят из шести дивизий численностью по 10 тысяч человек каждая, базирующихся в различных районах КНР. По различным оценкам, их совокупный арсенал составляет от 400 до 3600 ядерных боеголовок.

Также в войска входит штаб в пригороде Пекина, отдельная дивизия раннего предупреждения о ракетном нападении и несколько исследовательских институтов, занимающихся разработкой ракет и боеголовок, выбором целей, картографией и решением других вопросов.

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