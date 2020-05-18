Постановление правительства Удмуртской Республики от 15 мая 2020 года № 192 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9 760 рублей, для трудоспособного населения - 10 333 рубля, пенсионеров - 7 926 рублей, детей - 9 867 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов







