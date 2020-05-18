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Умер легендарный актер Мишель Пикколи

Новости
    18.05.2020, 17:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Знаковый французский актер кино, театра и ТВ, режиссер, сценарист и продюсер Мишель Пикколи умер на 95-м году жизни 12 мая.

Об этом сообщает сегодня France24 со ссылкой на подтверждение от родных артиста.

Как сообщил друга Пикколи, бывший директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб, Мишель ушел в окружении жены и детей - из-за инсульта.

Даниэль Жак Мишель Пикколи родился 27 декабря в 1925 года в Париже в семье музыкантов, выходцев из Италии. Окончил школу драматического искусства. Сниматься начал в 1945-м, за карьеру отметившись в более чем 230 проектах.

Слава к Пикколи пришла после "Презрения" Годара.

Среди других ролей: "Корпорация "Святые моторы", "Малышка Лили", "Очаровательная проказница", "Милу в мае", "Рене-тросточка", "Большая жратва", "Дневная красавица", "Диллинджер мертв".

Среди наград - призы Венецианского МКФ, Каннского и Берлинского, четыре номинации на премию "Сезар" как лучшему актеру.

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