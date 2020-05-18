В Москве стартовал прием заявок на онлайн-лагерь "КиберЛето-2020"

Сегодня открылся набор в летний онлайн-лагерь "Киберлето - 2020" для ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Участие в сменах бесплатное. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

Как рассказали в пресс-службе, онлайн-лагерь базируется в филиале московского центра "Патриот. Спорт" - школе № 868.

По словам директора центра "Патриот. Спорт" Матвея Говорущенко, онлайн-лагерь - это возможность не просто продолжать узнавать новое во время летних каникул, но и развиваться в разных направлениях. "Школьник сможет понять, что ему интересно: программирование или лингвистика, иностранные языки или точные науки, - рассказывает Говорущенко. - Часто ребята уверены, что не имеют способностей. Ведь далеко не все дети успевают за остальным классом. Вебинары в рамках лагеря будут вести опытные педагоги и эксперты в интерактивной и доступной форме. Участники смогут по-новому взглянуть на общеобразовательные предметы, а также попробовать себя в востребованных сейчас профессиях, получить прикладные навыки, да просто подружится с единомышленниками".

В этому году в лагере есть две смены: с 1 по 14 июня и с 15 по 28 июня. В перерывах между уроками участников ждут динамичные тренировки, гимнастика для глаз и даже занятия с хореографом.

Среди уроков будут и "математические батлы", и серия соревнований по компьютерным играм, лингвистике, литературе, истории и географии, занятия по нейротехнологии и финансовая грамотность.

Для записи на участие в онлайн-лагере нужно зайти на mos.ru в разделе "Образование" или на сайт школы № 868. Количество участников каждой смены не ограничено.

Кстати, впервые лагерь "Киберлето" принял школьников в июле 2019 года. Тогда его участниками стали более 250 учеников московских школ. Всего было организовано пять смен, каждая из которых была посвящена отдельной кибердисциплине и завершалась спортивным турниром.