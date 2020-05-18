Живущего в Киеве российского юмориста разозлил вопрос о Крыме

Российский юморист, актер, телеведущий и экс-капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко заявил, что, несмотря на достаточно сложные отношения между Москвой и Киевом, обычные люди (русские и украинцы) продолжают общаться. И лично он, живущий сейчас в Киеве, регулярно бывает в России, где остались его родители и дочь.

"В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки", - выразил свое мнение комик. А когда общавшийся с ним журналист и блогер Сергей Иванов захотел обсудить возвращение Крыма в состав РФ, Писаренко раздраженно сказал: "Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда". А затем предложил завершить интервью. Об этом сообщает РИА Новости.