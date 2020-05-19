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Актер из "Сумерек" Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе

Новости
    19.05.2020, 14:49
Текст:   Олег Усков

Тридцатилетний американский актер Тайри Бойс его 27-летняя подруга Натали 13 мая были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил THR. Причину смерти молодых людей еще предстоит выяснить.

Бойс сыграл в 2008-м школьника Тайлера, того самого, что сидел за рулем машины, которая чуть не сбила Беллу (Стюарт), но Эдвард Каллен (Паттинсон) спас бледную бедняжку.

Мать Бойса Лиза Уэйн в воскресенье выложила в своем аккаунте в Facebook пост, в котором поделилась, что накануне кончины ее сын планировал открыть свой бизнес по производству куриных крылышек под названием "Крылья Запада". Описывая при этом Тайри как "лучшего шеф-повара".

Как информирует женщина, артист создавал "несравненные соусы и приправы для крылышек, называя их в честь именитых рэперов западного побережья", таких, например, как Снуп Дог, Кендрик Ламара, The Game.

Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе. Помимо "Сумерек" внимательный зритель может помнить его по видео Тревора Джексона Apocalypse.

У артиста осталась десятилетняя дочь.

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