Актер из "Сумерек" Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе

Тридцатилетний американский актер Тайри Бойс его 27-летняя подруга Натали 13 мая были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил THR. Причину смерти молодых людей еще предстоит выяснить.

Бойс сыграл в 2008-м школьника Тайлера, того самого, что сидел за рулем машины, которая чуть не сбила Беллу (Стюарт), но Эдвард Каллен (Паттинсон) спас бледную бедняжку.

Мать Бойса Лиза Уэйн в воскресенье выложила в своем аккаунте в Facebook пост, в котором поделилась, что накануне кончины ее сын планировал открыть свой бизнес по производству куриных крылышек под названием "Крылья Запада". Описывая при этом Тайри как "лучшего шеф-повара".

Как информирует женщина, артист создавал "несравненные соусы и приправы для крылышек, называя их в честь именитых рэперов западного побережья", таких, например, как Снуп Дог, Кендрик Ламара, The Game.

Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе. Помимо "Сумерек" внимательный зритель может помнить его по видео Тревора Джексона Apocalypse.

У артиста осталась десятилетняя дочь.