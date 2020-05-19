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Рубрика: В мире

Германия в 2020 году выплатит компенсации трудармейцам

Текст: Владимир Емельяненко

Всем, кто находился на принудительных работах между 1 сентября 1939 года и 1 апреля 1956 года из-за принадлежности к немецкой национальности, Германия в 2020 году завершает выплаты символической компенсации. Об этом заявил Уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус. Он особо выделил телефонные звонки благодарности от пожилых людей, которые благодарили за решение Германии от 2015 года выплатить символическую компенсацию всем, кто находился на принудительных работах. С 2015 года бывшие трудармейцы России и стран СНГ получают от ФРГ единовременную выплату в размере 2500 евро. Акция коснулась десятков тысяч людей из разных стран.

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Всего на имя Уполномоченного правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств поступило 46 851 заявлений на предоставление компенсаций. Более половины из них приходится на трудармейцев из бывшего СССР. На конец марта 2020 года, по данным немецкой стороны, было рассмотрено 97 заявлений. При этом 90 процентов заявителей - люди старше 80 лет. Около двух третей заявителей - женщины.

По словам референта министерства внутренних дел Германии Себастьяна Клапперта, никто не ожидал, что будет подано такое большое количество заявлений. "Это стало большим вызовом для нас", - сказал чиновник. Активное участие в подготовке документов на бывших трудармейцев из России приняла Самоорганизация российских немцев. Всего от Международного союза немецкой культуры (МСНК) в Германию было отправлено 117 заявлений. Также многие трудармейцы направляли заявления самостоятельно.

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Выплаты компенсаций ждут еще определенное количество наследников трудармейцев. Но, как объясняют в МВД ФРГ, "им компенсации будут перечислены в последнюю очередь". "Предположительно оставшиеся заявления будут обработаны в этом году, - говорит Уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус. - Я надеюсь, что для получателей компенсации это признание, хотя и запоздалое, их ужасных страданий, станет знаком примирения".

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