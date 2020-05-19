Постановление правительства Калужской области от 19 мая 2020 года № 388 "О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379) (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Изложить абзац третий пункта 8.5.3 постановления в новой редакции:

"- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу продукции общественного питания на вынос (вывоз) без доступа посетителей в зал обслуживания предприятия (объекта) общественного питания, дистанционным способом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 № 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







